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К перевозке пассажиров «Саратовских авиалиний» присоединились 4 авиакомпании

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Фото: РИА Новости/Денис Жабкин
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Еще четыре авиакомпании присоединились к перевозке пассажиров «Саратовских авиалиний», прекративших свою деятельность.

По данным Минтранса, перевозчик заключил соглашения о передаче своих пассажиров с девятью авиакомпаниями: «Аэрофлот», «Сибирь», «Ютэйр», «Уральские авиалинии», «Якутия», «Нордстар», «Руслайн», «ЮВТ АЭРО» и «Турухан».

Ранее сообщалось только о компаниях «Аэрофлот», «Сибирь», «Якутия», «Руслайн» и «ЮВТ-Аэро», передает ТАСС.

«Саратовские авиалинии» прекратили свою операционную деятельность 30 мая. Росавиация с 31 мая аннулировала сертификат эксплуатанта компании.

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