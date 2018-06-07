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Авиакомпании перевезли свыше 400 пассажиров «Саратовских авиалиний»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 400 пассажиров «Саратовских авиалиний» после прекращения полетов этой авиакомпании улетели рейсами других перевозчиков.

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«На данный момент перевезено 434 пассажира», — говорится в распространенном 7 июня сообщении пресс-службы «Саратовских авиалиний». Кроме того, отмечается, что к вечеру 7 июня клиентам вернули свыше 137,02 млн рублей за 21,5 тыс. билетов.

Перевозки пассажиров до места назначения взяли на себя следующие авиакомпании: «Аэрофлот», «Сибирь», «Ижавиа», «Руслайн», «Нордстар», «Ямал», «Турухан», «Якутия», «Уральские авиалинии» и «Ювт Аэро».

«Саратовские авиалинии» прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая из-за выявленных нарушений. Проверки начались после крушения самолета авиакомпании Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Москва–Орск. Лайнер разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово. В авиакатастрофе погибли 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

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