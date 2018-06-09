Новым «Саратовским авиалиниям» разрешат летать при замене авиапарка

«Саратовским авиалиниям» необходимо обновить парк воздушных судов для того, чтобы получить сертификат эксплуатанта. Об этом заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько.

Также, по его словам, авиакомпании необходимо изменить подходы к обеспечению безопасности, сообщает RT. Глава Росавиации напомнил, что сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулировали 31 мая, а еще 30 мая «Саратовские авиалинии» подали новую заявку.

«В этой заявке присутствуют всё те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый руководящий персонал», — сказал Нерадько. При этом он отметил, что собственник авиакомпании обещал изменить подходы в руководстве.

Росавиация рассмотрит поступившую заявку в течение 60 дней, после чего будет выдано соответствующее заключение. Ожидается, что квалифицированные рабочие места в регионе сохранят.

Проверки в авиакомпании, приведшие к остановке деятельности, начались после крушения самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии» Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Москва–Орск.

Лайнер потерпел крушение 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. Жертвой авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.