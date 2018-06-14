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Суд арестовал акции 13 компаний группы «Сумма» братьев Магомедовых

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
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Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

«Арест наложен на акции 13 компаний, принадлежащих «Сумме». Решение обжаловано», — приводит «РИА Новости» комментарий пресс-секретаря Ульяны Солоповой.

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Как сообщил судья, среди арестованных акций были ценные бумаги ПАО «Дальневосточное морское пароходство» и ЗАО «Портофлот», входящих в группу «Сумма». Представители защиты предпринимателей направили жалобу на арест акций, пишет ТАСС.

Как установило следствие, руководители холдинговой группы «Сумма» не позднее 2010 года создали преступное сообщество, которое организовывало хищение средств. Братьям Магомедовым вменяется в вину хищение 2,5 млрд рублей, а экс-главу компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова обвиняют в хищении более 668 млн рублей.

9 июня Тверской суд наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и счета Магомедовых, также на доли в уставных капиталах ряда бизнесов. Адвокаты предпринимателей подали на это решение апелляционные жалобы.

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