Суд арестовал машины, квартиры и счета «Суммы» по делу Магомедовых

Тверской суд арестовал четыре машины, две квартиры и счета активов финансовой группы «Сумма» по делу совладельцев компании Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, заявила пресс-секретарь суда Светлана Максимова.

«Суд по ходатайству следствия наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых», — приводит слова Максимовой агентство городских новостей «Москва».

Адвокаты обвиняемых воздержались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.

В мае уже сообщалось об аресте счетов группы компаний «Сумма». Кроме того, 17 мая Тверской суд арестовал банковские счета самих совладельцев «Суммы» — братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Их задержали 31 марта и позднее предъявили обвинения в хищении более 2,5 млрд рублей, а также в организации преступного сообщества. Магомедовы арестованы до 5 августа и содержатся в СИЗО «Лефортово». Свою вину они не признают.

В деле «Суммы» семь эпизодов. Два из них связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу 2018 года. Следствие полагает, что через компанию «Глобалэлектросервис», входящую в «Сумму», Магомедовы организовали хищение бюджетных средств, выделенных на строительство стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде.