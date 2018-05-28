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Суд оставил братьев Магомедовых под арестом до 5 августа

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Тверской суд Москвы 28 мая оставил под стражей владельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова до 5 августа.

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На тот же срок арест продлен его брату Магомеду Магомедову, а также бывшему директору компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артуру Максидову, передает «Интерфакс».

Братьев Магомедовых задержали 31 марта и позднее предъявили им обвинения в хищении более 2,5 млрд рублей, а также в организации преступного сообщества. Магомедовы были арестованы до 30 мая и содержатся в СИЗО «Лефортово». Свою вину они не признают.

В деле «Суммы» семь эпизодов. Два из них связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу 2018 года. По версии следствия, через компанию «Глобалэлектросервис», которая входит в «Сумму», братья организовали хищение бюджетных средств, выделенных на строительство стадиона в Калининграде.

По некоторым данным, еще три эпизода связаны с Федеральной сетевой компанией (ФСК).

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