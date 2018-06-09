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Адвокаты братьев Магомедовых обжаловали арест их счетов и имущества

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Адвокаты совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова обжаловали обеспечительный арест, который наложили на их имущество и денежные счета, заявили в Тверском суде.

«На постановление о наложении ареста поданы апелляционные жалобы», — приводит слова представителя суда ТАСС.

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9 июня стало известно, что Тверской суд наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры, доли в уставных капиталах юридических лиц и денежные средства на счетах Магомедовых.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали 31 марта, позже им предъявили обвинения в хищении свыше 2,5 млрд рублей, а также в организации преступного сообщества. Братьев арестовали до 5 августа, они содержатся в СИЗО «Лефортово» и не признают свою вину.

В деле «Суммы» семь эпизодов. Два из них связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу 2018 года. По версии следствия, через компанию «Глобалэлектросервис», входящую в «Сумму», Магомедовы организовали хищение бюджетных средств, выделенных на строительство стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде.

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