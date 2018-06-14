Спецгруппа занялась спасением деревьев в Симферополе

Мэрия Симферополя привлекла специалистов к уходу за недавно высаженными деревьями. Насаждения страдают из-за засухи и вредителей.

По данным сотрудников Крымского федерального университета, молодые хвойные деревья начали сбрасывать хвою. Их пришлось поливать под корень специальными средствами. Особенно пострадали растения, высаженные вдоль дорог, пишет ИА «Крыминформ».

Деревья поливают через день по утрам и вечерам. Специалисты применяют препараты с антигрибковым и антибактерицидным действием, которые дают ростовой эффект. После особого ухода новые растения начали приживаться.

Ученые отмечают, что особый уход требуется каштанам в Симферополе. Им начали делать инъекции прямо в ствол, чтобы защитить от вредителей.