Прямой эфир

Спецгруппа занялась спасением деревьев в Симферополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэрия Симферополя привлекла специалистов к уходу за недавно высаженными деревьями. Насаждения страдают из-за засухи и вредителей.

По данным сотрудников Крымского федерального университета, молодые хвойные деревья начали сбрасывать хвою. Их пришлось поливать под корень специальными средствами. Особенно пострадали растения, высаженные вдоль дорог, пишет ИА «Крыминформ».

Деревья поливают через день по утрам и вечерам. Специалисты применяют препараты с антигрибковым и антибактерицидным действием, которые дают ростовой эффект. После особого ухода новые растения начали приживаться.

Ученые отмечают, что особый уход требуется каштанам в Симферополе. Им начали делать инъекции прямо в ствол, чтобы защитить от вредителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 60 млн рублей будет направлено на оздоровление детей в Симферополе
Вандалы повредили Дерево любви на острове Памяти в Твери

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017