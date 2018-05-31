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Почти 60 млн рублей будет направлено на оздоровление детей в Симферополе

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Симферополь планирует выделить 59 млн рублей из бюджета на оздоровление детей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя главы администрации города Анжелу Николаенко.

Как рассказала Николаенко, на организацию досуга и оздоровления детей за летний период 2018 года в городском бюджете предусмотрено 59 млн рублей. Администрация поставила перед собой задачу за это время охватить как можно больше детей, сообщает ИА «Крыминформ».

Отдых в Симферополе будет проходить по нескольким направлениям: в детских санаториях по путевкам, в лагерях, рассчитанных на дневное пребывание ребенка, на тематических площадках клубов по месту жительства и городских школ и др.

Также Николаенко отметила, что Симферополь входит в тройку лидеров по Крыму в части выделения средств из бюджета на оздоровление детей.

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