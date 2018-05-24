Детсады и лагеря Минобороны переданы в собственность Севастополя

Министерство обороны РФ передало в собственность Севастополя 10 объектов социальной инфраструктуры Черноморского флота. Соглашение об этом было подписано губернатором Севастополя и замминистра обороны.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на главу департамента имущественных и земельных отношений Рустэма Зайнуллина, речь идет о восьми детских садах и двух лагерях отдыха.

Власти Севастополя уверены, что переход детских учреждений в собственность города оживит их. Так, уже известно, что лагеря «Алсу-2» и «Омега» будут отреставрированы к летнему сезону следующего года.

Ремонт в детских садах будет проходить без нарушения образовательного процесса. Если возникнет необходимость в капитальном ремонте, детей направят в другие учреждения.

Не исключено, что к началу следующего учебного года Севастополю передадут школу, находящуюся в ведении Минобороны. Это решение будет приниматься на федеральном уровне.