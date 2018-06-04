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Вандалы повредили Дерево любви на Острове Памяти в Твери

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В Твери на Острове Памяти демонтировано «Дерево любви», на котором молодожены оставляли замки, символизирующие верность и нерушимость брачных уз. В выходные арт-объект был поврежден. Сначала конструкция согнулась под тяжестью замков, а затем ее повалили на землю вандалы.

В настоящее время дерево находится на территории МБУ «Зеленстрой». Специалисты отремонтируют и укрепят городской арт-объект. Об этом сообщают Тверские ведомости.

Ранее неизвестные злоумышленники разграбили могилы погибших хоккеистов «Локомотива» на Леонтьевском кладбище в Ярославле. Об этом режиссер документального фильма об игроке команды Иване Ткаченко Елена Михеева сообщила в Facebook. Инцидент произошел в четверг, 24 мая. 

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