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Повредившему картину в Третьяковской галерее мужчине предъявили обвинение

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Мужчине, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее, предъявлено более тяжкое обвинение.

По словам представителя следствия, дело передано в следственный отдел МВД России по району Якиманка. Статья обвинения переквалифицирована с ч. 1 ст. 243 УК РФ на ч. 2 той же статьи («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов»), передает ТАСС.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее и повредил полотно. После нападения злоумышленника задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело. Сообщалось, что нападавший был в нетрезвом состоянии.

Специалисты Третьяковской галереи оценили ущерб, нанесенный картине, в 500 тыс. рублей. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заверил, что банк возьмет на себя все расходы, связанные с реставрацией картины. 

В связи со случившимся Министерство культуры России намерено обратиться Госдуму с просьбой рассмотреть вопрос об ужесточении наказания при порче художественных произведений.

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