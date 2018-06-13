Станцию «Проспект Мира» в Москве закроют из-за Ураза-байрама

Станция Кольцевой линии метро «Проспект Мира» в Москве на несколько часов закроется в день празднования мусульманского праздника Ураза-байрам в пятницу, 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

«В день празднования Ураза-байрама верующие для выхода в город будут пользоваться именно этой станцией, так как она находится в шаговой доступности от Московской соборной мечети», — цитирует сообщение РИАМО.

2 декабря стало известно, что жертвоприношения во время праздника Курбан-байрам (в 2018 году отмечается 21 августа) не попадут под действие нового закона о жестоком обращении с животными. Считается, что это традиционный исламский праздник с многовековой историей.