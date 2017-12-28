В России в 2018 году появится религиозный туризм
Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал о планах развивать религиозный туризм в России. Соответствующая договоренность была достигнута с Патриаршим советом по культуре.
Сафонов отметил большую важность религиозного туризма для духовного обогащения россиян и приобщения к традиционным ценностям.
«Совсем недавно мы с епископом Тихоном — ответственным Патриаршего совета по культуре — подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России», –– рассказал «Известиям» глава Ростуризма.
По его словам, соглашение будет содействовать созданию новых предложений для туристов и формированию благоприятных условий для интересных путешествий по стране. Помимо этого, это позитивно скажется на въездном туризме.
Увеличение потока иностранных путешественников в РФ ожидается и в связи с грядущим чемпионатом мира по футболу в 2018 году.
Сафонов рассказал, какой доход ожидается от притока туристов и о том, сколько будут стоить номера в отелях. Глава Ростуризма отметил, что некоторые гостиницы уже подняли цены в 40 раз.
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