Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров «Сто морей»

Ростуризм во вторник исключил из единого федерального реестра туроператоров компанию «Сто морей», ранее прекратившую свою деятельность.

Туроператор исключен из единого реестра Ростуризма приказом ведомства № 616-Пр-17.

Ранее во вторник на своем сайте туроператор «Сто морей» объявил о прекращении деятельности. Причиной названа невозможность исполнения компанией обязательств по договорам о реализации туристического продукта.

Туристы, оплатившие туры, смогут получить возмещение денежных средств в страховой компании «Якорь», отмечает туроператор.