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Ростуризм исключил из единого реестра туроператоров «Сто морей»

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Ростуризм во вторник исключил из единого федерального реестра туроператоров компанию «Сто морей», ранее прекратившую свою деятельность.

Туроператор исключен из единого реестра Ростуризма приказом ведомства № 616-Пр-17.

Ранее во вторник на своем сайте туроператор «Сто морей» объявил о прекращении деятельности. Причиной названа невозможность исполнения компанией обязательств по договорам о реализации туристического продукта.

Туристы, оплатившие туры, смогут получить возмещение денежных средств в страховой компании «Якорь», отмечает туроператор.

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