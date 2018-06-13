В Кремле ответили на вопрос о связях Москвы с «главным спонсором Brexit»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о контактах российских дипломатов с предпринимателем Арроном Бэнксом, которого называют «главным спонсором Brexit».

Он подчеркнул, что российский посол в Лондоне, как и британский посол в Москве, в течение года встречаются с десятками бизнесменов. На уточнение, что Бэнкса считают «главным спонсором Brexit», Песков ответил: «Что значит «главный спонсор Brexit»? Brexit устроил один бизнесмен в Британии? Это новая информация, нам предстоит ее проанализировать. Мы этого не знали».

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что российские власти неоднократно выходили на связь с Арроном Бэнксом. В частности, посол РФ в Великобритании Александр Яковенко трижды встречался с бизнесменом. Издание не исключает, что таким образом Москва пыталась повлиять на исход референдума в Великобритании.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit (от сочетания слов англ. Britain — Британия и англ. Exit — выход).