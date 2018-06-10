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Британские СМИ обвиняют Россию в связи со спонсировавшим Brexit бизнесменом

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Власти России неоднократно выходили на связь с бизнесменом, который спонсировал агитационную кампанию в пользу выхода Британии из Евросоюза.

Предприниматель Аррон Бэнкс якобы три раза встречался с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. Как сообщает британская газета The Sunday Times, эти встречи вызывают вопросы о том, пыталась ли Москва повлиять на исход референдума Brexit в 2016 году.

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Свои выводы лондонские журналисты делают основываясь на письмах Бэнкса и его напарника Энди Уигмора, в которых видна связь между агитационной кампанией Leave.EU и российскими официальными лицами.

Также издание напомнило, что сам Бэнкс заявлял только об одной встрече с Яковенко в сентябре 2015 года. Кроме того, The Sunday Times считают, что именно бизнесмен передал телефонные номера команды избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа российским чиновникам.

27 мая правительство Великобритании заподозрили в намерении тайно остаться в Евросоюзе. Выяснилось, что британские власти выделили £829 тыс. (более $1,1 млн) на «деятельность, связанную с выборами в Европарламент», которые должны состояться между 23 и 26 мая 2019 года.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Между тем 24 мая сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит Евросоюз отсрочить полноценный Brexit до 2023 года

Ранее британские парламентарии направили ультиматум Мэй. Они потребовали отказаться от «таможенного партнерства» с ЕС после Brexit, сообщала 2 мая BBC.

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