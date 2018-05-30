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Сорос попробует удержать Великобританию в Евросоюзе

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американский миллиардер Джордж Сорос готовит второй референдум по Brexit (выходу Великобритании из Евросоюза) с тем, чтобы отменить результаты первого, сообщает The Times.

Кампания в пользу второго референдума по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза стартует в следующие несколько дней, отмечает издание.

Сам Сорос, противник Brexit, назвал разрушительными последствия выхода Британии из Евросоюза для обеих сторон.

27 мая правительство Великобритании заподозрили в намерении тайно остаться в Евросоюзе. Выяснилось, что британские власти выделили £829 тыс. (более $1,1 млн) на «деятельность, связанную с выборами в Европарламент», которые должны состояться между 23 и 26 мая 2019 года.

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