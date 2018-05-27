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Великобританию заподозрили в намерении остаться в Евросоюзе

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Правительство Великобритании заподозрили в намерении тайно остаться в Евросоюзе, пишет The Telegraph со ссылкой на мнение евроскептиков.

Выяснилось, что правительство выделило £829 тыс. (свыше $1,1 млн) на «деятельность, связанную с выборами в Европарламент», которые должны состояться между 23 и 26 мая 2019 года.

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В избирательной комиссии сообщили, что деньги выделили в качестве меры предосторожности, на случай, если выборы все-таки пройдут на территории страны. В избиркоме добавили, что это маловероятно.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Между тем 24 мая сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит Евросоюз отсрочить полноценный Brexit до 2023 года

Ранее британские парламентарии направили ультиматум Мэй. Они потребовали отказаться от «таможенного партнерства» с ЕС после Brexit, сообщала 2 мая BBC.

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