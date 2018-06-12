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Трамп рассказал о возможном ядерном соглашении с КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что возможное соглашение с Северной Кореей по ядерной проблеме не будет «мягче», чем аналогичная сделка с Ираном. Об этом президент США заявил во вторник телеканалу ABC.

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«Не думаю, что соглашение может быть мягче (чем с Ираном. — Ред.). По крайней мере мы не собираемся платить $150 млрд», — рассказал он. Под этой суммой Трамп имел в виду средства, полученные Ираном со своих размороженных счетов после заключения «ядерного соглашения».

8 мая президент США объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и заявил о восстановлении всех санкций против страны. Решение американского лидера не поддержали государства Европы и Россия. В июне Евросоюз предупредил США об опасностях новых санкций против Ирана.

11 июня глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что США готовы предоставить КНДР «уникальные гарантии безопасности» в обмен на полное ядерное разоружение.

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