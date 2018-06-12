Трамп заявил о сохранении санкций против КНДР

Санкции против КНДР отменят только тогда, когда вопрос о ядерном оружии будет снят с повестки дня. Об этом на пресс-конференции в Сингапуре во вторник, 12 июня, заявил президент США Дональд Трамп.

«Санкции уйдут, когда мы будем уверены, что ядерное оружие больше не является фактором», — цитирует его «РИА Новости».

Вместе с тем, по словам Трампа, он хотел бы в перспективе снять ограничительные меры с Северной Кореи. Он заявил, что, «усиление санкций против КНДР перед саммитом с Ким Чен Ыном было бы неуважением к нему».

Американский президент также выразил уверенность в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет обеспечить денуклеаризацию своей страны. Трамп заявил, что процесс ядерного разоружения Корейского полуострова с технической точки зрения займет «определенное количество времени». Он также выразил надежду, что он «начнется очень скоро».

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла во вторник, 12 июня, в отеле «Капелла» на острове Сентоса в Сингапуре. После саммита Трамп сообщил, что встреча с Ким Чен Ыном прошла «лучше, чем кто-либо мог ожидать». По итогам переговоров стороны подписали совместный документ.

Согласно документу, Трамп «берет на себя обязательство предоставить КНДР гарантии безопасности», а Ким Чен Ын «подтверждает свою твердую и непоколебимую приверженность завершению денуклеаризации Корейского полуострова».