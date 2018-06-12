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Клинцевич прокомментировал итоги саммита США–КНДР

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
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Россия будет прилагать максимум усилий для мирного решения северокорейской проблемы. Этот процесс должен идти под контролем мирового сообщества, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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«Как мне представляется, речь в конечном итоге должна идти о выработке целого комплекса взаимных действий, реализация которых контролировалась бы международным сообществом, в том числе на уровне Совета Безопасности ООН», — цитирует Клинцевича «РИА Новости».

Сенатор подчеркнул, что при соблюдении требований по разоружению с Пхеньяна должны быть сняты все санкции. По словам Клинцевича, переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова и ответных гарантиях США — длительный и очень непростой процесс.

Во вторник, 12 июня, в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. В ходе встречи Трамп заявил, что с начала переговоров был достигнут «огромный прогресс». Ким Чен Ын, в свою очередь, подчеркнул, что Вашингтон и Пхеньян «решили забыть о прошлых разногласиях».

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