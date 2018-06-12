Опубликовано меню блюд на саммите КНДР–США

Сайт Белого дома опубликовал меню блюд, которые подаются на переговорах между США и КНДР на высшем уровне, сообщает RT.

В меню вошли салат с зеленым манго и кальмарами под медово-лаймовым соусом, треска с овощами, свинина с рисом и говяжьи ребрышки с овощами на пару.

Десерт состоит из темного шоколада, мороженого и пирога.

Кроме того, в меню присутствует коктейль из креветок с салатом из авокадо.

12 июня президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в Сингапуре.

Основная тема обсуждения — отказ КНДР от ядерного оружия и заключение мирного договора между Пхеньяном и США с целью разряжения обстановки на Корейском полуострове.