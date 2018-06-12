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Косачев ждет от саммита США-КНДР компромисса в виде поэтапной деэскалации

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Ослабления санкций, сворачивания корейской ядерной программы и поэтапной деэскалации ждет от саммита США-КНДР глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Есть прямой смысл добиваться договоренностей, которые устроили бы обе стороны и которые могли бы быть поддержаны либо, что даже лучше, прогарантированы остальными странами», — цитирует сообщение сенатора «Интерфакс».

Он добавил, что вряд ли обе стороны придумают что-то новее, чем компромисс, уже предложенный Россией и Китаем.

Косачев также напомнил, что КНДР не хочет повторять судьбу Ливии при Муаммаре Каддафи, которая отказалась от разработки ядерного оружия и была уничтожена извне.

17 мая Косачев заявил, что истинными целями властей США на Корейском полуострове являются обезоруживание КНДР и смена власти в этой стране.

Ранее в тот же день Трамп пообещал, что в Северной Корее не повторится так называемый ливийский сценарий, если действующий лидер КНДР Ким Чен Ын сможет договориться с Вашингтоном.

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