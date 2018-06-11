Посольство РФ отметило бездоказательность заявлений Лондона по «делу Скрипалей»

Представитель российского посольства в Лондоне в очередной раз указал на бездоказательность утверждений Великобритании в причастности России к отравлению Скрипалей.

Так в посольстве РФ прокомментировали итоговое коммюнике G7, передает «РИА Новости».

Напомним, что в итоговом заявлении лидеры «большой семерки», в частности, поддержали заявление Великобритании в том, что за отравлением россиян в Солсбери стоит Москва.

«Как и по итогам встречи министров иностранных дел стран — членов «группы семи» в апреле, мы вновь видим беспочвенные заявления в адрес России, не основанные на каких-либо доказательствах», — приводит агентство слова представителя посольства.

В дипмиссии отметили, что в голословных обвинениях Лондон продолжает полагаться только на союзническую «солидарность».

«Поражает, что правительство консерваторов выдвигает серьезные обвинения против другой страны и пытается мобилизовать реакцию стран западного блока на основе одной лишь «правдоподобности», а не на конкретных фактах», — отметили в посольстве РФ.

7 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва требует от Лондона предоставления доступа к британскому шпиону и экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, отравленным в британском Солсбери в марте.

Британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом А234 и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

К настоящему моменту Скрипалей выписали из больницы.