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У российских дипломатов остались вопросы к лечившим Скрипалей врачам

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Фото: Global Look Press/ukr.media
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Высказывания врачей, которые занимались лечением Сергея и Юлии Скрипалей, не уменьшили число вопросов к британской стороне, заявил представитель посольства России в Великобритании. По его словам, сотрудники ведомства внимательно ознакомились с заявлениями медицинских работников, однако ситуация от этого яснее не стала.

«О деталях лечения двух российских граждан посольство узнает из СМИ, а не от британских властей, в адрес которых нами были направлены многочисленные запросы; не говоря уже о том, что это происходит по истечении почти трех месяцев с момента инцидента», — отметили в дипмиссии.

Как отметил представитель посольства, ответа на вопрос, какой антидот использовали в лечении граждан России, также не последовало.

«Врачи аккуратно обходили эту тему стороной, говоря лишь о том, что применяли «комбинации различных медикаментов» и пользовались советами сотрудников секретной химической лаборатории в Портон-Дауне», — цитирует высказывание собеседника агентство «РИА Новости»

Помимо этого, по словам представителя российского ведомства, остается неясной роль «международных экспертов» из Порт-Дауна — заявления врачей не дают ответа на вопрос, в какой момент они подключились к лечению Скрипалей и какие методы были при этом использованы.

«Одновременно вызывают удивление высказывания медицинских работников о том, что они не надеялись на то, что Скрипали выживут после применения нервно-паралитического вещества, и были «поражены» их быстрым выздоровлением. Это не вяжется с утверждениями о том, что Скрипалей спасла своевременно оказанная им медицинская помощь в первые часы и дни после отравления», — заявил представитель внешнеполитического ведомства России.

Представитель также отметил некоторые нестыковки в заявлениях британских медиков. По его словам, представленная ранее хронология событий прямо противоречит прозвучавшим в британских СМИ утверждениям о том, что во время госпитализации в больнице тут же нашлись медики, которые были специально обучены оказанию помощи пострадавшим от химического оружия.

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«Имеются и другие нестыковки: до сих пор не прозвучало, почему не проводилось обеззараживание в больнице, в то время как химическая очистка мест, где побывали Скрипали 4 марта, идет полным ходом», — сказал дипломат.

При этом, по его словам, остается непонятным факт, почему врачи, которые принимали решение о заборе у Скрипалей крови для передачи «международным инспекторам», будут представлять интересы пострадавших граждан России в суде, тогда как британская сторона знала о наличии у них родственников в России.

«Племяннице Сергея Скрипаля Виктории, который готова помочь родственникам, до сих пор отказывают в визе», — отметил представитель посольства.

18 мая стало известно, что Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери. Его дочь Юлию выписали в апреле, после чего ее доставили в «безопасное место». 

Британский агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта в британском городе Солсбери. 29 марта стало известно, что Юлия пошла на поправку и заговорила. По мнению официального Лондона, их отравили при помощи боевого нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы разработанного в России. В Москве эти обвинения категорически отрицают.

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