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Путин заявил о требовании Москвы предоставить доступ к Скрипалям

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Фото: Global Look Press/ukr.media
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Москва требует от Лондона предоставления доступа к британскому шпиону и экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, отравленным в британском Солсбери в марте. Об этом заявил в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин.

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«Очень хотелось бы, чтобы нам предоставили доступ к этим россиянам и дали возможность принять участие в расследовании», — сказал глава государства.

Путин также добавил, что если против Скрипалей действительно применили бы боевое отравляющее вещество, они погибли бы на месте. «Слава богу, этого не произошло», — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что пока у России нет доступа к расследованию и доступа к Юлии Скрипаль, комментировать ситуацию трудно.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом А234 и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

К настоящему моменту Скрипалей выписали из больницы.

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