Россия готова оказать помощь Юлии Скрипаль для возвращения на родину

Россия готова оказать Юлии Скрипаль всю необходимую помощь для возвращения на родину. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

Он напомнил, что на прошлой неделе появилось видеообращение Юлии Скрипаль, которое «обнадеживает в плане того, что она жива и находится в добром здравии».

«Отрадно, что Юлия собирается вернуться на родину. Готовы оказать ей в этом все необходимое действие», — цитирует Кожина ТАСС.

23 мая Юлия Скрипаль записала первое видеообращение с момента отравления в британском Солсбери. Она отметила, что в долгосрочной перспективе хотела бы вернуться в Россию. Также женщина призналась, что процесс выздоровления был болезненным.

Британский шпион и экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что родственники были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

К настоящему моменту Сергея и Юлию Скрипаль уже выписали из больницы.