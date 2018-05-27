СМИ узнали о планах Юлии Скрипаль стать матерью до поездки в Лондон

О планах дочери британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля до поездки в Лондон рассказала его племянница Виктория.

По ее словам, Юлия Скрипаль собиралась стать матерью и, начав ремонт в своей квартире, намеревалась сделать в ней детскую комнату, передает kp.ru.

Молодого человека Юлии звали Степан, он пропал после госпитализации женщины. По словам Виктории Скрипаль, он не выходит на связь, что вызывает подозрение как и у российских правоохранительных органов, так и у западных СМИ.

Также сестра Юлии Скрипаль заявила, что не верит в добровольность видеообращения родственницы. Виктория отметила, что ее сестра очень изменилась: надела слишком короткое платье, подчеркнула шрам на шее.

Ранее на этой неделе Виктория Скрипаль предположила, что ее двоюродной сестре выдали заранее подготовленный текст, который та впоследствии зачитала.

Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в нападении Москву, Россия неоднократно опровергала данные обвинения, называя их голословными. По версии британской стороны, пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом группы «Новичок».

10 апреля из больницы выписали Юлию, а 18 мая был выписан Сергей Скрипаль. При этом, как отмечали ранее в российском посольстве, Лондон не оповестил Москву о выписке российских граждан, а о происходящем дипломаты узнали из прессы.