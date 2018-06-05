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Лондон обвинил Россию в отравлении Скрипалей при отсутствии подозреваемых

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Обвинения Великобритании в адрес России по поводу покушения на британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля остаются, несмотря на отсутствие подозреваемых у британских следователей. На это обратило внимание посольство России в Лондоне.

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Так российская дипмиссия прокомментировала заявление Скотленд-Ярда о ходе расследования инцидента в Солсбери, сделанное во вторник, 5 июня.

В российском посольстве указали, что, несмотря на то, что в «деле Скрипаля» задействованы 250 детективов, которые провели 176 обысков и опросили более 900 свидетелей, круг подозреваемых так и не установили.

«В этой связи возникает вопрос, как мы должны понимать приведенную в заявлении фразу заместителя помощника комиссара лондонской полиции Дина Хейдона о том, что «расследование до сих пор ведется по нескольким направлениям». Все это еще раз подтверждает, что британское политическое руководство поспешило назначить виновного в этой трагедии, не дожидаясь хоть каких-то результатов следствия, а теперь полиция вынуждена работать в заданной властями колее», — приводит ТАСС выдержку из сообщения посольства.

Накануне стало известно, что британская полиция потратила в ходе работы над «делом Скрипалей»  £7,5 млн (свыше $10 млн). 

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

К настоящему моменту Сергея и Юлию Скрипалей выписали из больницы. 

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