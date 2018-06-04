Британская полиция потратила $10 млн в связи с «делом Скрипалей»

Расходы британской полиции в ходе работы над «делом Скрипалей» составили £7,5 млн (свыше $10 млн). Об этом 4 июня сообщает Би-би-си со ссылкой на комиссара полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангуса Макферсона.

По его словам, только от полиции Уилтшира в расследовании отравления Скрипалей были задействованы 140 сотрудников. В операции участвовали сотрудники и других британских силовых ведомств.

Комиссар полиции полагает, что затраты могут еще возрасти. Макферсон добавил, что это была национальная операция и поэтому оплачиваться она должна на национальном уровне.

Британского шпиона и экс-полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта.

В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом А234 и обвинили Россию в причастности к отравлению. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

К настоящему моменту Сергея и Юлию Скрипалей уже выписали из больницы.