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Дело возбуждено после гибели четырех человек в ДТП с поездом под Орлом

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Фото: РЕН ТВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели четырех человек при столкновении поезда и пассажирского автобуса в Орловской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 10 июня на регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Гать и Лаврово. Проезжающий поезд сбил автобус, который перевозил коллектив художественной самодеятельности. Как уточнили в СК, в результате погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Госпитализированы 12 пострадавших, у них диагностированы травмы различной степени тяжести.

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«Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и пассажирского автобуса, произошедшего на железнодорожном переезде в Орловском районе», — приводит ТАСС выдержку из сообщения СК. Следователи усматривают в произошедшем признаки преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как сообщили в пресс-службе МЖД, предположительно, водитель автобуса выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перегона Паньково — Лужки-Орловские. При этом сигнализация в момент произошедшего работала исправно. «Для выяснения причин произошедшего на место выехала оперативная комиссия МЖД», — отметили в компании.

Ранее в СМИ появилось видео с места столкновения автобуса и поезда, а также список погибших.

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