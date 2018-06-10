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СМИ опубликовали список жертв и видео ДТП в Орловской области

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Фото: РЕН ТВ
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Появился список погибших в ДТП в Орловской области, сообщает телеканал РЕН ТВ. Известно, что жертвами аварии стали четыре человека, 11 пассажиров пострадали. Автобус находился на железнодорожном переезде, когда его протаранил грузовой поезд.

В результате аварии погибли Самолысова В., Анашина В., Низамова Т. и несовершеннолетний Павел Д. Также обнародовано и первое видео с места страшного ДТП.

Предварительной причиной трагедии стал выезд автобуса на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

В правоохранительных органах рассказали, что в салоне автобуса в момент находились 15 человек: коллектив художественной самодеятельности. Артисты хотели выступить на праздничном концерте в детском лагере «Мечта».

Отметим, что в мае–июне Госавтоинспекция провела ряд мероприятий, напоминающих водителям о правилах безопасности именно на ж/д переездах.

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