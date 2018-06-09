Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Тверской области

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в Тверской области, сообщили в экстренных службах региона.

Микроавтобус на 20 посадочных мест и легковой автомобиль столкнулись в Калининском районе на 4 км Бежецкого шоссе. Все раненые доставлены в больницу, пишет ТАСС.

На месте работают правоохранительные органы, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

5 июня в Златоусте Челябинской области произошла авария с участием маршрутки. В результате ДТП пострадали семь человек.