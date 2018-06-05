В Челябинской области семь человек пострадали в аварии с маршруткой

В Златоусте Челябинской области семь человек получили травмы в аварии с маршруткой. ДТП произошло утром 5 июня на перегоне проспект Гагарина – проспект Мира, в районе АЗС.

По информации очевидцев, водитель ПАЗа не справился с управлением и врезался в опору освещения. Удар был такой силы, что бетонный столб рухнул на тротуар, передает ИА «Урал-пресс-информ». Причины дорожной аварии с семью пострадавшими выясняют сотрудники ГИБДД.

Портал iz.ru писал, что суд в ХМАО приговорил к двум годам заключения водителя маршрутки, по вине которого случилась смертельная авария. Не убедившись в том, что на встречной полосе нет других автомобилей, он начал обгон и врезался в другое маршрутное такси. В результате ДТП два пассажира получили тяжелые травмы, одна из пострадавших позже умерла в больнице.