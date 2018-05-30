Три человека пострадали при ДТП грузовика с хлебом и маршрутки в Уфе

В Уфе произошло столкновение грузовика, перевозившего хлеб, и маршрутного автобуса. В результате пострадали три человека. Они госпитализированы.

Как уточняет ИА «Башинформ» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, на проспекте Октября водитель грузовика «ГАЗ» допустил боковое столкновение с автобусом «НефАЗ». В результате травмы получили два пассажира и кондуктор маршрутки. Причины случившегося устанавливаются.

Агентство отмечает, что за сегодня это уже второй инцидент с участием пассажирского автобуса. Утром один «НефАЗ» наехал на остановившийся из-за поломки второй «НефАЗ» этого же маршрута.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в американском городе Лагуна-Бич автомобиль Tesla в режиме автопилота столкнулся с машиной полиции. Травмы получил водитель электромобиля, в полицейской машине в момент аварии никого не было.

