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Три человека пострадали при ДТП грузовика с хлебом и маршрутки в Уфе

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В Уфе произошло столкновение грузовика, перевозившего хлеб, и маршрутного автобуса. В результате пострадали три человека. Они госпитализированы.

Как уточняет ИА «Башинформ» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, на проспекте Октября водитель грузовика «ГАЗ» допустил боковое столкновение с автобусом «НефАЗ». В результате травмы получили два пассажира и кондуктор маршрутки. Причины случившегося устанавливаются.

Агентство отмечает, что за сегодня это уже второй инцидент с участием пассажирского автобуса. Утром один «НефАЗ» наехал на остановившийся из-за поломки второй «НефАЗ» этого же маршрута. 

Портал iz.ru ранее сообщал, что в американском городе Лагуна-Бич автомобиль Tesla в режиме автопилота столкнулся с машиной полиции. Травмы получил водитель электромобиля, в полицейской машине в момент аварии никого не было. 
 

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