В США Tesla в режиме автопилота врезалась в машину полиции

Автомобиль Tesla в режиме автопилота столкнулся с машиной полиции в городе Лагуна-Бич (США, штат Калифорния), сообщает портал TMZ.

Отмечается, что пострадал только сам водитель электромобиля, в полицейской машине в момент ДТП никого не было.

11 мая в штате Юта автомобиль Tesla Model S, двигавшийся со скоростью примерно 97 км/ч, врезался сзади в пожарную машину, при этом автомобилистка, в момент аварии смотревшая в свой телефон и сломавшая лодыжку, позже заявила, что полагалась на автопилот.

13 мая глава компании Tesla Илон Маск заявил, что машины Tesla на автопилоте никогда не станут безопасными, поскольку система автономного вождения в них — это скорее ассистент.