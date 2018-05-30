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В США Tesla в режиме автопилота врезалась в машину полиции

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Фото: Laguna Beach Police Department
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Автомобиль Tesla в режиме автопилота столкнулся с машиной полиции в городе Лагуна-Бич (США, штат Калифорния), сообщает портал TMZ.

Отмечается, что пострадал только сам водитель электромобиля, в полицейской машине в момент ДТП никого не было.

11 мая в штате Юта автомобиль Tesla Model S, двигавшийся со скоростью примерно 97 км/ч, врезался сзади в пожарную машину, при этом автомобилистка, в момент аварии смотревшая в свой телефон и сломавшая лодыжку, позже заявила, что полагалась на автопилот.

13 мая глава компании Tesla Илон Маск заявил, что машины Tesla на автопилоте никогда не станут безопасными, поскольку система автономного вождения в них — это скорее ассистент.

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