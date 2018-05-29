Два человека погибли в ДТП с участием машины скорой помощи в Забайкалье
Два человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения мотоцикла с автомобилем скорой помощи в Забайкалье.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, ДТП произошло в Улетовском районе края.
В результате аварии погибли мотоциклист и пациентка, которую перевозила машина скорой помощи.
По словам собеседника агентства, еще четыре человека из скорой помощи доставлены в больницу.
22 мая в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с участием машины скорой помощи пять человек, в том числе ребенок, получили серьезные травмы.