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Два человека погибли в ДТП с участием машины скорой помощи в Забайкалье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Два человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения мотоцикла с автомобилем скорой помощи в Забайкалье.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, ДТП произошло в Улетовском районе края.

В результате аварии погибли мотоциклист и пациентка, которую перевозила машина скорой помощи.

По словам собеседника агентства, еще четыре человека из скорой помощи доставлены в больницу.

22 мая в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с участием машины скорой помощи пять человек, в том числе ребенок, получили серьезные травмы.

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