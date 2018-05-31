Водителя маршрутки осудили за гибель пассажирки в аварии

Суд в ХМАО приговорил к двум годам заключения водителя маршрутки, по вине которого случилась смертельная авария.

Не убедившись в том, что на встречной полосе нет других автомобилей, он начал обгон и врезался в другое маршрутное такси, сообщает ugra-news.ru. В результате ДТП два пассажира получили тяжелые травмы, одна из пострадавших позже умерла в больнице.

Виновник аварии будет отбывать срок в колонии-поселении. Подсудимый лишен права управления транспортным средством на 2,5 года, передает megatyumen.ru.

Как писал портал iz,ru, автобус не пропустил маршрутку с пассажирами на перекрестке в Омске. Пять человек получили травмы в результате столкновения. ДТП произошло на пересечении улиц 1-й Красной Звезды и Кутузова.