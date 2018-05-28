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Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом в Омске

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Автобус не пропустил маршрутку с пассажирами на перекрестке в Омске. Пять человек получили травмы в результате столкновения.

ДТП произошло в утреннее время на пересечении улиц 1-й Красной Звезды и Кутузова. Водитель пустого автобуса не предоставил преимущество в движении маршрутке с пассажирами. Людям, находившимся в микроавтобусе, потребовалась медицинская помощь, сообщает ИА «Город55».

По факту случившегося ГИБДД проводит проверку.

Как сообщал портал iz.ru, на трассе Тюмень—Омск фура ударила пять автомобилей, которые стояли перед железнодорожным переездом. Травмы получили три человека, в том числе трехлетний ребенок.

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