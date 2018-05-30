Пенсионерка выпала из маршрутки на ходу в Ульяновске

Пожилая женщина пострадала при падении из маршрутки в Ульяновске. Водитель транспортного средства не установлен.

По данным ГИБДД, водитель начал движение с открытой в салон дверью и не убедился в безопасности пассажиров. В результате из маршрутки выпала 84-летняя женщина. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение. Об этом сообщает 1ul.ru.

Личность водителя маршрутки, из которой выпала пенсионерка, не установлена.

Как сообщал портал iz.ru, в Омске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом. По данным ГИБДД, водитель пустого автобуса не пропустил маршрутку на перекрестке.