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Особые нормы проезда в маршрутках разработали для садоводов Ульяновска

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На сезонных садоводческих маршрутах в Ульяновске будут действовать особые правила проезда. Их разработало городское управление дорожного хозяйства. Цель — комфорт для дачников и предотвращение возможных конфликтов.

Как сообщает портал 1ul.ru, правила запрещают пассажирам перевозить огнеопасные, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, ядовитые и зловонные вещества, огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы без чехлов, вещи, загрязняющие одежду других пассажиров.

Кроме того, нельзя перевозить животных без клеток или переносок, предметы длиной более 190 см и вещи габаритами более 100х50х30 см. Также запрещено провозить вещи, если они мешают входу и выходу других людей.

В сезонных маршрутках запрещается курить, открывать окна без разрешения кондуктора или водителя, высовываться из окон, находиться в салоне пьяными и ставить багаж или детей на сиденье.

В середине мая портал iz.ru сообщал о том, что дачников могут привлечь к наблюдению за выборами мэра Москвы.

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