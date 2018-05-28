Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Мурманске

Внедорожник и автобус столкнулись на улице в Мурманске. Травмы получили два человека из легкового автомобиля и восемь пассажиров рейсового транспорта.

Авария произошла на улице Полярные Зори. Внедорожник Nissan совершил столкновение с пассажирским автобусом. В общей сложности травмы получили десять человек. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства столкновения, пишет ИА «Би-порт».

Как сообщал портал iz.ru, ДТП с пассажирским автобусом и маршруткой произошло в Омске. Водитель пустого автобуса не предоставил преимущество микроавтобусу. Пять человек получили травмы.