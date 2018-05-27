Автобус с детьми протаранил грузовик в Нижнем Тагиле

Автобус с 30 детьми протаранил грузовой автомобиль в Нижнем Тагиле. ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 мая, на южном подъезде к городу.

Как сообщает РЕН ТВ, в автобусе в момент столкновения находились 30 детей, которые ехали из Екатеринбурга в Нижнюю Салду. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в большегруз. Информация о пострадавших не приводится.

Обстоятельства и причины столкновения сейчас выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП в Струго-Красненском районе Псковской области. В результате происшествия, которое произошло 22 мая, пострадали пятеро детей и один взрослый.