В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 22 человека

При столкновении маршрутного автобуса с микроавтобусом в Екатеринбурге 22 человека были доставлены в больницу для осмотра.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, авария произошла на улице Сибирский тракт возле остановки «Каменный карьер».

По словам собеседника агентства, всего в автобусах находились 30 человек.

3 июня сообщалось, что грузовой автомобиль «КамАЗ», груженный 20 т нефти, опрокинулся на трассе в Тукаевском районе Татарстана.