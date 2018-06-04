Прямой эфир

В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 22 человека

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При столкновении маршрутного автобуса с микроавтобусом в Екатеринбурге 22 человека были доставлены в больницу для осмотра.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, авария произошла на улице Сибирский тракт возле остановки «Каменный карьер».

По словам собеседника агентства, всего в автобусах находились 30 человек.

3 июня сообщалось, что грузовой автомобиль «КамАЗ», груженный 20 т нефти, опрокинулся на трассе в Тукаевском районе Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь человек пострадали в массовом ДТП в центре Москвы
Пятеро подростков на угнанной машине пострадали в ДТП под Иркутском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017