Прямой эфир

Семь человек пострадали в массовом ДТП в центре Москвы

0
Фото: Сафронов Данила
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Массовое ДТП произошло в центре Москвы — три автомобиля столкнулись в районе 2-го Павловского переулка, сообщили в ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:37 на пересечении Подольского шоссе и улицы Павловской, пострадали семь человек, трое из них — дети, отметили в полиции.

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал с места ДТП пострадавшую женщину.

Водитель автомобиля Mercedes, ставший участником ДТП и получивший травмы рук, пояснил правоохранителям, что не понял, что именно стало причиной аварии.

Накануне пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Иркутском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятеро подростков на угнанной машине пострадали в ДТП под Иркутском
В «новой Москве» сбитую байкером девочку эвакуировали на вертолете

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017