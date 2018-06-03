Семь человек пострадали в массовом ДТП в центре Москвы
Массовое ДТП произошло в центре Москвы — три автомобиля столкнулись в районе 2-го Павловского переулка, сообщили в ГИБДД.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:37 на пересечении Подольского шоссе и улицы Павловской, пострадали семь человек, трое из них — дети, отметили в полиции.
Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал с места ДТП пострадавшую женщину.
Водитель автомобиля Mercedes, ставший участником ДТП и получивший травмы рук, пояснил правоохранителям, что не понял, что именно стало причиной аварии.
Накануне пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Иркутском.