Семь человек пострадали в массовом ДТП в центре Москвы

Массовое ДТП произошло в центре Москвы — три автомобиля столкнулись в районе 2-го Павловского переулка, сообщили в ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:37 на пересечении Подольского шоссе и улицы Павловской, пострадали семь человек, трое из них — дети, отметили в полиции.

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал с места ДТП пострадавшую женщину.

Водитель автомобиля Mercedes, ставший участником ДТП и получивший травмы рук, пояснил правоохранителям, что не понял, что именно стало причиной аварии.

Накануне пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Иркутском.