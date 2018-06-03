Пятеро подростков на угнанной машине пострадали в ДТП под Иркутском

В ДТП на угнанном автомобиле пострадали пятеро подростков в Иркутской области, сообщила пресс-службе регионального УМВД.

«17-летний водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. В ней находились жители села Урик — подростки в возрасте от 16 до 18 лет, они получили различные травмы», — цитирует сообщение ТАСС.

Двое пострадавших были госпитализированы.

Известно, что один из подростков машину угнал у своего отчима. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

30 мая байкер совершил наезд на сотрудника полиции в Новочеркасске. После ДТП мотоцикл врезался в припаркованную машину.