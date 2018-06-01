Первое ДТП произошло на Крымском мосту через две недели после открытия

Автомобильная авария впервые произошла на Крымском мосту со времен его строительства. Об этом информирует пресс-служба заказчика строительства ФКУ Упрдор «Тамань».

Инцидент произошел днем на 142-м км трассы А-290. Через 1 км после въезда на мост со стороны Тамани легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Как пишет НСН, виновником ДТП оказался водителя легковушки, поскольку он не соблюдал дистанцию. Обошлось без пострадавших.

«Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя учреждения.

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту открылось 16 мая. После этого резко сократились перевозки транспорта с помощью Керченской паромной переправы.