Керченская переправа приостановила работу

Работа Керченской паромной переправы, которая связывает полуостров Крым с материковой частью России, приостановлена. Об этом рассказал глава администрации города Керчь Сергей Бороздин.

Приостановка работы произошла из-за объявленного на 29 и 30 мая штормового предупреждения, передает НСН.

Синоптики ранее прогнозировали усиление ветра в регионе до 17–22 м/с.

До недавнего времени в Крым можно было попасть только при помощи паромной переправы или на самолете. Ранее стало известно, что перевозки автобусов и легковых автомобилей с помощью Керченской паромной переправы сократились в связи с открытием Крымского моста в сотни раз.

Движение по автомобильной части Крымского моста было открыто 16 мая. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, автомобилисты смогут добраться на полуостров.