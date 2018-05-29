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Керченская переправа приостановила работу

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Работа Керченской паромной переправы, которая связывает полуостров Крым с материковой частью России, приостановлена. Об этом рассказал глава администрации города Керчь Сергей Бороздин.

Приостановка работы произошла из-за объявленного на 29 и 30 мая штормового предупреждения, передает НСН.

Синоптики ранее прогнозировали усиление ветра в регионе до 17–22 м/с.

До недавнего времени в Крым можно было попасть только при помощи паромной переправы или на самолете. Ранее стало известно, что перевозки автобусов и легковых автомобилей с помощью Керченской паромной переправы сократились в связи с открытием Крымского моста в сотни раз.

Движение по автомобильной части Крымского моста было открыто 16 мая. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, автомобилисты смогут добраться на полуостров.

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