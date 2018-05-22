Керченская переправа в сотни раз сократила перевозки

Перевозки легковых автомобилей и автобусов с помощью Керченской паромной переправы сократились в связи с открытием Крымского моста в сотни раз, следует из информации на сайте переправы.

Так, если 14 мая паромы перевезли 114 автобусов и 2067 легковых автомобилей, то с 17 по 21 мая их услугами воспользовались четыре владельца автобусов и 58 водителей легковых машин.

Паромная переправа остается средством доставки грузовых автомобилей, грузовых вагонов и цистерн на российский полуостров и обратно. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что переправа продолжит функционировать, хотя ожидается постепенное сокращение сотрудников, сообщает телеканал «Звезда».

Крымский мост открыли 15 мая, на шесть месяцев раньше запланированного срока. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». Пока транспортный переход доступен только для легковых автомобилей и общественного транспорта. Грузовики пустят на мост только в октябре.

После открытия этого объекта на Украине начали звучать заявления о необходимости уничтожить Крымский мост. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что фактически это призыв к осуществлению теракта.